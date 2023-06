Casino prévoit de céder ses enseignes sud-américaines, espère réduire sa dette de moitié

Il prévoit donc la cession de ses enseignes sud-américaines, le brésilien Grupo Pao de Acucar (GPA) et le colombien Exito, même s'il n'a pas donné de calendrier précis dans sa documentation ni lors d'un point presse téléphonique.

A fin 2022, le groupe détenait près de 1.000 magasins au Brésil et plus de 2.100 en Colombie, les deux pays où il est le plus fortement implanté hors de France. Sa présence est bien moindre en Argentine (33 magasins) et en Uruguay (96 magasins). Les trois quarts des effectifs du groupe, qui employait précisément 208.254 personnes au 31 décembre 2022, travaillent en Amérique latine.

- Forte réduction de dette espérée -