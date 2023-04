De Lijn demande plus de respect pour son personnel dans sa nouvelle campagne

En 2022, les chauffeurs de De Lijn ont dû faire face à 1.255 agressions verbales et 134 agressions physiques, soit une augmentation d'environ 20% d'incivilités par rapport à 2021. "Nos collaborateurs doivent pouvoir effectuer leur profession dans des conditions optimales. Cela signifie qu'ils veulent travailler dans un environnement sûr et agréable tout en ayant droit au respect", a souligné la directrice générale Ann Schoubs.

L'action se compose d'affichages sur les bus et de messages diffusés en ligne pour illustrer que, derrière les employés, se trouvent des hommes et des femmes comme tout le monde.

C'est dans ce but que la nouvelle campagne de sensibilisation a été lancée mardi pour tenter de prévenir les agressions croissantes dans les transports publics flamands. Elle mettra en scène quatre employés de la firme, Ali, Dorien, Shana et Joost. Ils expliqueront ce qu'ils aiment faire lors de leur temps libre, à l'instar de n'importe quel citoyen. Des affiches seront présentes sur 170 véhicules et les messages seront déclinés sur les réseaux sociaux et les autres canaux de communication de De Lijn.

"Le message central de cette campagne est et reste: ne touchez pas à nos employés", a de son côté affirmé Lydia Peeters, ministre flamande de la Mobilité. "En tant que ministre de tutelle, je soutiens toute initiative qui contribue à un environnement de travail sûr pour les employés de De Lijn. L'attention portée à l'intégrité des chauffeurs et des contrôleurs en fait partie."