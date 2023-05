Dernier report dans l'affaire Stora Enso pour finaliser les négociations d'indemnisations

L'Agence flamande de Santé publique avait mené des recherches et identifié l'usine Stora Enso comme étant la source possible de la contamination à la légionelle. L'identité de l'entreprise n'avait à l'époque pas été révélée en raison de l'enquête judiciaire, mais Stora Enso avait confirmé début juin 2019 que son haut fourneau était peut-être à l'origine de la contamination. Sa tour de refroidissement avait pour cette raison été mise à l'arrêt pendant un certain temps pour un entretien et un nettoyage approfondis.

Le parquet avait demandé et obtenu le renvoi devant le tribunal correctionnel de la nv Stora Enso Langerbrugge et de trois personnes ayant une fonction spécifique dans l'entreprise. Il s'agit de l'ancien directeur de l'usine et deux responsables en charge de l'environnement. Ils sont soupçonnés d'homicide involontaire sur deux personnes, de coups et blessures involontaires sur 30 personnes qui ont été infectées et sont tombées malades.