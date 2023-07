Des associations poursuivent des mandataires pour des permis d'exploitation illégaux

Les associations environnementales flamandes Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu et Dryade ont mis en demeure deux provinces, trois communes et leurs mandataires pour octroi de permis illégaux, indiquent-elles jeudi. Au total, quatre élevages auraient bénéficié d'un nouveau départ, bien que cela soit contraire à l'actuel décret sur la nature.

Les associations attaquent les communes d'Audembourg et d'Alveringem (Flandre occidentale) et la commune de Kontich (province d'Anvers), ainsi que les provinces et les mandataires concernés. Cela implique en tout 27 personnes dont des gouverneurs, des bourgmestres, des députés provinciaux et des échevins.

Il s'agit de quatre élevages dont le permis a expiré et qui exploitaient donc les terres illégalement. C'était même le cas depuis 2016 pour deux d'entre eux. Finalement, les entreprises ont tout de même demandé et obtenu des permis.