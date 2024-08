Des gains de plus de 1% dans le sillage de Wall Street

Wall Street ouvrant en nette hausse jeudi après les chiffres du chômage et des ventes au détail aux Etats-Unis, le BEL 20 et ses voisins européens portaient leurs gains à plus de 1% dans l'après-midi. L'indice bruxellois devait ainsi conclure sur une hausse de 1,18% en s'inscrivant à 4.081,66 points avec 16 de ses éléments dans le vert.

KBC (70,12) et Melexis (80,50) étaient en tête avec des bonds de 3,64 et 2,81% devant Azelis (17,46) et Umicore (11,34) qui regagnaient 1,87 et 2,72%, D'Ieteren (213,00) s'appréciant de 1,53% et GBL (67,45) de 1,43%.

Syensqo (70,57) et Solvay (30,92) s'appréciaient de même de 2,57 et 1,44% en compagnie d'UCB (153,30) et arGEN-X (479,30), en hausse de 1,89 et 0,29%. Elia (95,75) reperdait par contre 1,34% en compagnie de Lotus Bakeries (10.760), en baisse de 1,28% alors que les immobilières voyaient WDP (24,72) céder 0,56%.