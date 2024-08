Des militants pro-palestiniens s'en prennent à nouveau à des agences BNP-Paribas

L'action nocturne a touché deux agences à Gand, ainsi que deux autres à Bruxelles, la première à De Brouckère, la seconde à Louise. Les activistes dénoncent la manière, selon eux, "hypocrite" dont la banque "se cache derrière des règles bureaucratiques creuses pour profiter de manière amorale des pires crimes de guerre".

Les militants s'appuient sur un rapport de la coalition DBIO (Don't Buy Into Occuptation, ndlr), selon lequel la banque serait le plus grand prêteur européen auprès d'institutions et d'entreprises actives dans l'occupation et la colonisation de la Palestine.