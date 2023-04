Des rassemblements en France contre la dissolution de "Soulèvements de la Terre"

Quelques centaines de personnes se sont rassemblées mercredi à Paris en soutien du collectif Les Soulèvements de la Terre, sous le coup d'une procédure de dissolution pour avoir co-organisé fin mars une manifestation interdite contre les retenues d'eau, a constaté un journaliste de l'AFP.

Brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "Nous sommes les Soulèvements de la Terre" ou "On ne dissout pas la Terre qui se soulève", les manifestants se sont retrouvés dans le calme et en musique place Stalingrad, dans le nord-est de la capitale.