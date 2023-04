Le fournisseur d'électricité Ecopower met à nouveau en place un gel de la clientèle, a-t-il annoncé jeudi. La coopérative énergétique avait repris la vente de contrats le 13 mars, mais un mois plus tard, le nombre de 3.000, permettant un équilibre entre l'offre et la demande, a été atteint. Un nouveau gel des clients est donc introduit.

"Dès qu'un nouveau grand projet de production sera prêt, nous pourrons reprendre. Il pourrait s'agir de Lille, au plus tôt à la fin de cette année", avance Ecopower.

La coopérative énergétique est très sollicitée depuis la flambée des prix de l'énergie. L'augmentation considérable des demandes de nouveaux contrats avait entraîné un premier gel de la clientèle en janvier 2022. Plus d'un an plus tard, Ecopower acceptait de nouveau des clients grâce à la construction de deux nouvelles éoliennes à Schelle. Mais seuls 3.000 ménages supplémentaires pouvaient ainsi être approvisionnés en électricité verte et le fournisseur s'attendait à un nouveau gel de la clientèle.