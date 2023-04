France: un tribunal choisit l'offre de reprise d'Intersport sur Go Sport

"Nous nous réjouissons de cette décision et de cette issue favorable pour l'avenir de Go Sport et de ses salariés", a commenté dans un communiqué le propriétaire actuel, le groupe Hermione People Brand (HPB), une des filiales de l'empire de l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon, en pleine tourmente financière et judiciaire.

Les offres d'Intersport France et de Frasers étaient apparues dès le début comme les mieux placées pour l'emporter face à celles des autres candidats, qui n'ont proposé que des reprises partielles de ses actifs et de ses salariés.

"Go Sport nous ressemble, avec pour ADN la randonnée, le ski, le vélo... et des profils de collaborateurs similaires. Et nous avons une complémentarité géographique: là où Intersport est faible, Paris et la région parisienne, Go Sport a un maillage fort. Et Go Sport est plutôt absent des zones, en province, où on est très forts", avait expliqué le PDG d'Intersport Jacky Rihouet en mars.