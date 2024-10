Hachette Livre: Bolloré place un proche comme bras droit d'Arnaud Lagardère

Jean-Christophe Thiery de Bercegol du Moulin (son nom complet) avait alors assuré l'intérim.

Il succède à Stéphanie Ferran, entrée chez Hachette Livre en 2017, à 40 ans, après une carrière dans des cabinets de conseil et chez Coca-Cola. Comme directrice générale déléguée, elle n'a duré qu'un an, au cours duquel elle a affronté la défiance des organisations syndicales et une grave crise au sein d'une des plus anciennes maisons d'édition du groupe, Fayard.

M. Thiery est un énarque qui a fait carrière pour l'État au sein du corps préfectoral puis du ministère des Finances. En 2001, M. Bolloré le recrute pour constituer un pôle média, Bolloré Média.

Il lance, par exemple, en 2005 la chaîne de télévision Direct 8, qui deviendra C8, aujourd'hui la première en audience sur la TNT en dehors des chaînes hertziennes traditionnelles.