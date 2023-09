Huit nouvelles éoliennes tout près du domaine viticole du Chant d'Eole

Un nouveau parc éolien a été inauguré vendredi en face du Domaine du Chant d'Eole à Quévy. Les huit nouvelles éoliennes de "Mons-Quévy", de 155 mètres de hauteur en bout de pale, doivent produire 63 GWh d'électricité verte par an, soit l'équivalent de la consommation électrique de 17.000 familles. Les huit machines doivent permettre d'éviter l'émission de plus de 27.000 tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut aux émissions de gaz à effet de serre que produisent chaque année quelque 14.800 véhicules.

Le projet, porté par les sociétés Ventis, spécialiste de l'éolien, et Van Heede, active dans la gestion des déchets réguliers, spéciaux et dangereux, a été concrétisé sur les territoires de Mons et de Quévy. Ce nouveau parc éolien est considéré comme l'extension du premier parc installé par Ventis (6 éoliennes) et Engie (3 éoliennes) à Quévy, dont les machines tournent depuis l'année 2010. "Le nouveau projet est implanté dans les champs en face du vignoble", a-t-on expliqué chez Ventis. "Un avant-projet de 'repowering' des neuf éoliennes de 150 mètres déjà existantes est en évolution. Il consiste à les remplacer par des machines de 225 mètres. Les études doivent encore être réalisées et la concrétisation n'est envisagée que dans les quatre à cinq ans".