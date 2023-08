KBC remonte légèrement et permet au BEL 20 de limiter sa perte

UCB (82,12) s'appréciait également de 0,9% alors que les baisses étaient emmenées par Ageas (37,93) et Sofina (206,60), négatives de 1,6 et 1,8%.

Melexis (89,55) reculait de 1,6% et AB InBev (51,38) de 1,1% comme Aperam (27,32) et les immobilières Aedifica (62,35) et WDP (25,92).