La Bourse de Paris cède encore un peu de terrain

La Bourse de Paris a terminé en légère baisse mercredi (-0,20%), patientant avant les évènement de la suite de la semaine après avoir digéré les propos plus durs qu'attendu du président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Sa déclaration est dans la même veine que les dernières prises de parole d'autres banquiers centraux, notamment celle du président de la Fed, Jerome Powell, mardi devant le Congrès américain.

Face à la perspective de hausses plus importantes et durables des taux d'intérêt directeurs, le principal outil des banques centrales pour lutter contre l'inflation, les investisseurs avaient accusé le coup, avec une baisse des actions et une remontée des taux d'intérêt souverains.