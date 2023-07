La Bourse de Paris en légère baisse après sa pire semaine en près de quatre mois

L'indice vedette CAC 40 reculait de 7,20 points à 7.104,68 points vers 09H40. Vendredi, le maigre rebond (+0,42%) après quatre séances de baisse n'a pas empêché la cote parisienne de terminer sur sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis la crise bancaire de mi-mars (-3,89%).

La Bourse de Paris évolue en baisse lundi de 0,10% dans les premiers échanges, toujours sous pression des taux d'intérêt à l'approche de nouvelles données sur l'inflation en Europe et aux Etats-Unis.

La cote parisienne subit d'importantes variations, avec deux fortes baisses hebdomadaires entrecoupées d'un fort rebond au cours des trois dernières semaines.

Les mouvements à la baisse peuvent être attribués "à un positionnement devenu peu à peu plus optimiste des investisseurs, rendant le marché plus fragile" face à toute nouvelle n'étant pas en ligne avec ces "anticipations trop positives", selon les analystes de La Banque Postale AM.

Tant aux Etats-Unis qu'en Europe ou au Royame-Uni, les banquiers centraux continuent de montrer leurs muscles face à l'inflation, promettant de nouvelles hausses des taux directeurs.