La Bourse de Paris stable pour entamer la semaine

L'indice vedette CAC 40 avançait de 0,70 point à 7.629,27 points vers 09H30 malgré une chute de plus de 15% d'Eurofins. Vendredi, il a terminé en baisse de 0,56%, après la déception sur le niveau des indicateurs d'activité PMI de juin en zone euro et en France.

La cote parisienne reste bien en-dessous de son niveau d'avant la dissolution de l'Assemblée nationale.

"Les investisseurs sont préoccupés par un seul évènement: le premier tour des élections législatives en France" dimanche, estime John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

Le Rassemblement national, avec ses alliés de droite qui ont suivi le président Les Républicains Eric Ciotti, obtiendrait entre 35,5 et 36% des voix, indiquent respectivement dans la presse dominicale un sondage Elabe pour La Tribune et un autre de l'institut Ipsos pour Le Parisien et Radio France.