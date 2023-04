La CSC se rassemble pour défendre le droit de grève face à Delhaize

Cette décision, formulée à la demande de Delhaize, est jugée "antidémocratique" et "unilatérale" par Jean-François Libotte, secrétaire permanent à la CNE. "On estime que cette décision est contraire au droit de grève et à l'action collective", souligne-t-il. "Nous demandons que l'employeur revoie son plan et accepte de discuter d'alternatives à son projet de franchisation", ajoute M. Libotte, estimant que Delhaize est aujourd'hui dans l'incapacité d'entendre ses travailleurs et travailleuses.

La soixantaine de membres de la CSC présente sur place a ensuite assisté à l'audience du recours. "On espère que le juge entende le bien-fondé de nos arguments et annule l'ordonnance", ajoute M. Libotte, précisant qu'une confirmation du premier jugement ne changera pas la position de la CSC.