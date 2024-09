La Pologne annonce de nouveaux contrats de défense pour plus de 460 millions d'euros

La foire d'armements de Kielce, qui revendique une place de choix parmi les événements semblables à l'échelle régionale voire "mondiale", réunit cette année 769 exposants, fabricants et distributeurs d’armements, ainsi que des experts et des responsables nationaux, venus des quatre coins du monde, notamment d'Australie, des Etats-Unis et de Grande-Bretagne.

L'armée polonaise de métier, en pleine modernisation, compte plus de 200.000 soldats ce qui en fait la troisième force de l'Otan après les Etats-Unis et la Turquie et la plus puissante de l'Union européenne, devant la France et l'Allemagne.