La présidente de l'Assemblée dénonce les manquements déontologiques du lobby des pesticides

Phyteis "avait indiqué à des députés que 2.700 emplois directs et 1.000 emplois indirects étaient menacés par l'interdiction, prévue par la loi du 30 octobre 2018 dite +loi Egalim+, de produire, de stocker et de faire circuler en France, à compter du 1er janvier 2022, des pesticides contenant des substances interdites dans l'Union européenne", indique la présidence.

Selon Phyteis, ces chiffres correspondaient au "recensement le plus objectif possible, (en) novembre 2018, du nombre d'emplois potentiellement concernés" par cette mesure législative, "alors floue et imprécise, prise par voie d'amendement, sans étude d'impact préalable", a estimé l'organisation dans un communiqué transmis mardi matin à l'AFP.

Elle dit que les entreprises du syndicat ont fait part, dans un second temps, de données plus affinées au ministère de l'Economie, et que "le gouvernement lui-même a, dans le cadre des débats parlementaires, consolidé une estimation en cohérence, à l'époque, avec les chiffres avancés par l'UIPP (ancien nom de Phytéis, NDLR) et ses adhérents".

Phyteis, qui "conteste fermement toute allégation de +négligence volontaire+", dit également "regretter une procédure d'exception qui pose question, dans le cadre de laquelle les réponses apportées ont été jugées irrecevables et ont fait l'objet d'une lecture a posteriori et erronée des faits".