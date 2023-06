La scission de Solvay a freiné le BEL 20 qui termine quasi inchangé

Parmi les sept baisses, Sofina (198,20) et D'Ieteren (169,30) reculaient de 1,88 et 1,80%, Ageas (37,30) et Proximus (7,12) de 1,74 et 1,03%.

arGEN-X (364,80) et Galapagos (38,90) étaient par contre positives de 1,11 et 0,99%, UCB (85,78) s'appréciant de 1,16%, AB InBev (53,46) et KBC (63,40) de 0,72 et 0,41%, Elia (117,40) et WDP (26,62) de 1,29 et 1,06%.