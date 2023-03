L'audiovisuel belge s'oppose à l'interdiction de la publicité pour les jeux de hasard

Une interdiction totale de la publicité pour les jeux de hasard n'est pas une solution pour lutter contre la dépendance au jeu, regrette l'Association des médias audiovisuels en Belgique (VIA) vendredi dans un communiqué, en réaction à un arrêté royal publié au début du mois de mars, et qui entrera en vigueur le 1er juin. D'après VIA, la décision a été prise sans consultation, ni de la Commission des jeux de hasard, ni du secteur des médias et du sport.