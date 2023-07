Le Bel 20 et ses voisins repassent prudemment dans le vert

En baisse lundi à l'ouverture, l'indice Bel 20 et ses voisins européens devaient progressivement se redresser et virer de peu au vert, l'indice bruxellois gagnant une fraction à 3.504 points avec 11 de ses éléments en hausse vers 11 heures, Aedifica (61,30) en tête avec un rebond de 1,8% devant Cofinimmo (70,20), positive de 0,9%.

arGEN-X (344,90) et Galapagos (37,04) étaient par contre négatives de 0,9 et 0,4%, Solvay (102,25) et UCB (78,30) cédant moins de 0,1%.

AB InBev (50,98) progressait de 0,7%, KBC (64,72) et Ageas (36,73) de 0,5 et 0,6%, Melexis (88,30) et Proximus (7,11) de 0,5%.

Aperam (27,91) et Umicore (25,60) valaient de même 0,3 et 0,4% de moins que vendredi, Sofina (186,30) et Elia (110,30) reculant de 0,6% chacune tandis que Barco (23,40) et D'Ieteren (156,50) s'appréciaient de 0,6 et 0,1%.

Inclusio (14,50) et Titan Cement (17,60) se distinguaient par ailleurs en gagnant 3,9 et 2,4%, Unifiedpost (3,375) et Jensen (30,80) remontant de 2,1 et 1,3%, Agfa-Gevaert (2,47) de 1,6%.

Celyad (0,55) était enfin positive de 3,8% alors que Biosenic (0,074) et Biocartis (0,355) reculaient de 4,6 et 2,6%, Nyxoah (6,90) de 2,5%.