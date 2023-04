Le Bel 20 ralentit après une ouverture positive

L'indice Bel 20 et ses voisins européens entamaient la semaine sur une notre positive avant de lever le pied et se retrouver partagés vers 11 heures, l'indice bruxellois ramenant son avance de 0,6 à 0,2% en s'inscrivant alors à 3.845 points avec 11 de ses éléments en hausse.

Sofina (207,80) était par contre en tête des baisses avec un recul de 1,5%, KBC (65,54) et Ageas (40,34) abandonnant 0,8% chacune tandis que Galapagos (34,78) et UCB (87,64) perdaient 0,8 et 0,1%.

Il bénéficiait du soutien de ses poids lourds AB InBev (59,49) et arGEN-X (352,50) qui progressaient de 1,3 et 1,5% en compagnie de Barco (27,50), positive de 1,7%.

Ontex (7,86) était en hausse de 2,3% et Euronav (16,16) de 1,4% comme Bekaert (42,62), Ter Beke (89,00) et Econocom (3,13), la BNB (514,00) chutant par contre de 3,4%.

Celyad (0,64) plongeait enfin de 9,8% tandis que des pertes de plus de 2% étaient notées en Fagron (17,33) et Onward Medical (4,93), Nyxoah (8,28) et Hyloris (13,75) s'appréciant par contre de 3,5 et 3%.

L'euro s'inscrivait à 1,0975 USD dans la matinée de lundi, contre 1,1000 vendredi dernier vers 16h30. Le lingot d'or se négociait autour de 58.850 euros, en progrès de 170 euros.