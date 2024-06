Le BEL 20 se distingue grâce au bond de 9,06% d'arGEN-X

Syensqo (88,90) et Galapagos (24,34) étaient en hausse de 0,89 et 1,08% alors qu'UCB (138,85) reperdait 0,18%.

Lotus Bakeries (10.020) gagnait de justesse 0,20% alors qu'Elia (92,10) et Melexis (82,90) reculaient de 0,75 et 0,66%. La nouvelle venue au sein du BEL 20, Azelis (17,81), concédait pour sa part 1,60%.

KBC (67,12) et Ageas (43,80) valaient 1,02 et 0,69% de plus que vendredi tandis que Sofina (216,80) et Ackermans (166,60) s'appréciaient de 1,03%, D'Ieteren (196,80) de 0,15%, Aedifica (58,15) et Cofinimmo (57,95) de 1,66 et 1,31%.

Greenyard (6,12) chutait par ailleurs de 5% en compagnie de Econocom (2,28) et Unifiedpost (2,84) qui abandonnaient 3 et 2,1%, Kinepolis (35,50) et Barco (10,87) cédant 1,6 et 1,3%.