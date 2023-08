Le BEL 20 tente de regagner les 3.700 points

AB InBev (51,46) et Ageas (37,85) s'appréciaient de 0,6 et 0,2% tandis que arGEN-X (454,90) regagnait une fraction, Galapagos (36,15) et Solvay (104,55) étant positives de 0,7 et 0,2% alors que UCB (81,82) cédait 0,2%.

Barco (20,14) et Melexis (88,50) étaient négatives de 0,8 et 0,7%, Elia (102,80) et Umicore (25,60) de 0,4 et 0,2%, WDP (25,72) de 0,4%, ce que gagnait Ackermans (158,90) tandis que Sofina (206,00) remontait de 0,6%.

Les résultats et prévisions de Sipef (53,00) étaient accueillis par une chute de 3,3%, Viohalco (6,11) et Belysse (1,005) reperdant 4,2 et 4,3%.

Oxurion (0,0018) et Celyad (0,586) remontaient de 5,9 et 6,1%, MDxHealth (0,356) et Biocartis (0,3645) repartant de 2,6 et 4,1% à la hausse alors que Mithra (2,72) reperdait 5%.