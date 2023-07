Le bénéfice net d'ExxonMobil chute de 56% en raison de la baisse des cours du gaz

Le géant américain du pétrole et du gaz ExxonMobil a annoncé vendredi une chute de 56% de son bénéfice net à 7,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, du fait de la baisse des cours du gaz et d'une contraction des marges dans le raffinage.

Le chiffre d'affaires a également fondu, pour s'établir à 82,91 milliards de dollars entre avril et juin, contre 115,68 milliards sur la même période de 2022.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels --donnée de référence pour les analystes--, le bénéfice net ressort à 1,94 dollar contre 4,21 dollars un an plus tôt.