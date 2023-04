Le port d'Anvers accueille vendredi son plus gros porte-conteneurs

Le plus gros porte-conteneurs à amarrer en Belgique est sur le point d'arriver à Anvers. Selon le site internet 'Vesselfinder', le MSC Tessa se trouve actuellement à Rotterdam. Ce gigantesque navire est attendu vendredi vers 11h00 au MPET Terminal à Anvers.

Le MPET Terminal, le plus grand terminal d'Europe, est exploité par l'entreprise singapourienne PSA et l'armateur MSC lui-même (Mediterranean Shipping Company). Le flambant neuf MSC Tessa est l'un des plus gros bâtiments de la flotte du groupe italien. Le navire bat pavillon libérien pour des raisons financières.

Le bateau peut transporter jusqu'à 24.116 conteneurs EVP (équivalents vingt pieds, une mesure standard pour les conteneurs). Il mesure 400 mètres de long, l'équivalent d'environ quatre terrains de football qui se suivent, et 62 de large.