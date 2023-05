Les Bourses européennes ouvrent en hausse, rebond après les replis de la veille

Les Bourses européennes ont entamé la séance de vendredi sur une note positive, rebondissant après les replis enregistrés la veille à la suite des annonces de politique monétaire des banques centrales américaine et européenne.

La Bourse de Paris montait de 0,64% à 7.388,01 points à 09H00 (07H00 GMT), Francfort prenait 0,66%, Milan 0,74% et Londres 0,65% dans les premiers échanges. Londres, Paris et Milan étaient toutes trois tombées proches de leur plus bas niveau depuis un mois jeudi.