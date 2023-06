Les bus et trams d'Ile-de-France ne circuleront pas en soirée, couvre-feu à Clamart

Un couvre-feu entre 21h00 et 06h00 est mis en place à Clamart de jeudi soir à lundi matin en réponse aux violences survenues la nuit dernière dans cette ville des Hauts-de-Seine depuis la mort du jeune Nahel à Nanterre, a annoncé la mairie dans un communiqué.

En outre, pris pour cible mercredi soir, les tramways et autobus ne circuleront pas jeudi soir après 21H00 en Ile-de-France "pour assurer la protection des agents et des voyageurs", a annoncé la présidente d'Ile-de-France Mobilités, Valérie Pécresse.

"La décision est prise en lien avec la préfecture de police et les opérateurs de transports franciliens: les bus et les trams ne circuleront pas ce soir à partir de 21H00, pour assurer la protection des agents et des voyageurs", a tweeté Mme Pécresse.

Le principal opérateur de la région, la RATP, a précisé que ses trams et bus allaient s'arrêter progressivement jusqu'à 21H00. "Les réseaux Métro et RER devraient circuler normalement", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

"Nous invitons tous les voyageurs à prendre leurs dispositions pour anticiper leurs déplacements dès à présent", a précisé la Régie.