Les vols affichaient en moyenne 15 minutes de retard en Europe au 1er trimestre

Les vols affichaient en moyenne 14,5 minutes de retard en Europe au cours du premier trimestre de l'année. C'est le plus mauvais résultat pour un premier trimestre en cinq ans, ressort-il d'un rapport publié lundi par le gestionnaire de l'espace aérien européen Eurocontrol.

Au cours du premier trimestre 2022, le retard moyen des vols était de moins de dix minutes (9,5 minutes). Le nombre de vols était toutefois inférieur de 21% en raison de la pandémie de coronavirus et de ses effets sur les voyages internationaux.

Ces retards peuvent avoir différentes causes. Environ six minutes de ce retard moyen ont été provoquées par des causes indirectes. L'avion ou son équipage peuvent par exemple avoir été retardés par un vol précédent. Environ quatre minutes du retard sont quant à elles provoquées par la compagnie aérienne, souligne Eurocontrol.

Le responsable du trafic aérien européen pointe aussi des actions syndicales menées par les aiguilleurs du ciel français et des problèmes opérationnels ayant affecté plusieurs aéroports européens en raison, notamment, d'un manque de personnel.

Le retard moyen des mois d'été dépasse généralement celui du premier trimestre.