Londres envisage d'imposer la publication de l'impact environnemental des vols

Si la portée des règles reste à définir, les informations devront être "exactes, compréhensibles et accessibles" et utiliser des unités standard, telles que les kilos de CO2 ou les kilos de CO2 par trajet et par passager, selon la CAA.

L'agence européenne de sécurité aérienne (EASA) avait quant à elle annoncé en janvier que les passagers pourraient consulter à partir de 2025 des informations standardisées sur "l'empreinte carbone" et "l'efficacité carbone" des vols dans l'Union européenne.

L'EASA précisait toutefois que la participation à ce système "d'étiquetage environnemental" se ferait sur la base du volontariat pour les compagnies aériennes.