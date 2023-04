LVMH fait exploser les records à la Bourse de Paris

Un début d'année en trombe pour LVMH permet jeudi à la Bourse de Paris de s'arroger un nouveau plus haut historique en dépit des perspectives qui demeurent incertaines sur la croissance économique et ses conséquences sur les taux d'intérêt.

Car si l'inflation aux États-Unis a ralenti à 5% sur un an en mars, s'inscrivant ainsi à son plus bas niveau depuis presque deux ans, celle excluant les prix de l'énergie et de l'alimentation a accéléré à 5,6% contre 5,5% en février selon l'indice des prix CPI publié mercredi.

"La journée d’hier très attendue avec l’inflation américaine et les minutes de la Fed n'aura finalement pas beaucoup éclairé les marchés sur les prochaines décisions de la Fed", selon les experts de Natixis Research CIB.

LVMH ou la puissance du luxe