Macron présente un plan de relocalisation de la production de médicaments en France

Ce déplacement sur le site du laboratoire pharmaceutique Aguettant à Champagne ouvre une semaine de rendez-vous présidentiels consacrés au renforcement de la souveraineté industrielle et technologique française, jusqu'à lundi prochain.

Le chef de l'Etat entend ainsi prolonger son offensive de communication lancée en mai sur le thème de la réindustrialisation, dont il semble de plus en plus vouloir faire le fil rouge de ses mandats, pour montrer qu'il reprend la main après la crise des retraites.

Signe que la page est tournée après l'échec d'une nouvelle motion de censure contre le gouvernement lundi à l'Assemblée nationale? A peine une trentaine de manifestants l'attendaient à Champagne, malgré un appel syndical, loin des casserolades qui avaient accompagné ses premiers déplacements après la promulgation de la retraite à 64 ans.

Emmanuel Macron réinvestit donc le terrain, sur fond de réflexion sur un possible remaniement gouvernemental de plus ou moins grande envergure pour entamer une nouvelle page de son second quinquennat à l'été.