Manifestation d'agriculteurs flamands: plus de 2.700 tracteurs à Bruxelles -2

La police, présente pour encadrer la manifestation d'agriculteurs flamands à Bruxelles, a dénombré plus de 2.700 tracteurs. Ceux-ci, rassemblés au niveau de l'avenue du Port, ont pris la direction du carrefour Arts-Loi sur le coup de 12h30. La Petite Ceinture est désormais fermée à la circulation entre le square Sainctelette et la place du Trône en direction de la Porte de Namur, ainsi que le carrefour Arts-Loi.

Le convoi s'est élancé en direction de Tour et Taxis, afin de rejoindre, via le quai de Willebroek, le boulevard Léopold II. D'importants embarras de circulation étaient déjà signalés en cours de matinée sur cet axe fort fréquenté de la capitale. Les tracteurs prendront ensuite la direction de Madou et du carrefour Arts-Loi.

Depuis 10h00 et durant toute la journée, le tunnel Reyers vers le centre sera fermé, ainsi que le tunnel du Cinquantenaire vers Arts-Loi, le tunnel Annie Cordy venant de Koekelberg vers Midi, et la petite ceinture bruxelloise en surface. En outre, le tunnel Trône direction Midi a finalement été fermé ainsi que les tunnels Rogier et Botanique direction Midi. Bruxelles Mobilité annonce également la fermeture de l'entrée Sainctelette du tunnel Annie Cordy direction Basilique.

Les agriculteurs flamands protestent contre le "plan azote" du gouvernement flamand qui vise à réduire les émissions du secteur agricole. Les agriculteurs devraient quitter la capitale entre 14h00 et 14h30.