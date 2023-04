Olivier de Wasseige dans "l'incompréhension totale" après avoir été remercié par l'UWE

L'Union wallonne des entreprises (UWE) a mis fin jeudi matin à sa collaboration avec son administrateur délégué, Olivier de Wasseige. "C'est l'incompréhension la plus totale", a déclaré l'intéressé à la suite de cette annonce.

"J'ai vécu jour et nuit pendant cinq ans pour l'UWE. Je ne m'y attendais pas du tout", ajoute-t-il. D'autant plus qu'il avait participé à l'élaboration du nouveau plan stratégique de l'organisation, qui a été utilisé comme justification à son remerciement. "J'ai porté ce plan, qui a été jusqu'à renforcer mon rôle au sein de l'UWE. Je ne comprends pas qu'ils souhaitent désormais le mettre en application sans moi."

Mais Olivier de Wasseige souhaite partir la tête haute. "Je suis heureux de mon bilan, qui a été extrêmement positif. C'est une grande fierté d'avoir pu soutenir les entreprises, dans le rôle sociétal qu'elles ont à jouer."