Pénuries de carburants: situation toujours tendue en Ile-de-France

Une station-service sur deux du Val-de-Marne manquait jeudi matin d'au moins un type de carburant (essence et/ou diesel). Dans l'Essonne, elles étaient 42,3% dans ce cas et à Paris 32,7%.

De nombreuses stations-service françaises sont encore touchées jeudi par des pénuries de carburants, notamment en Ile-de-France, dans le Sud-Est et dans l'Ouest, conséquence des mouvements de grève contre la réforme des retraites dans les raffineries, selon des données publiques analysées par l'AFP.

La situation est également tendue dans certains départements de l'Ouest, comme la Loire-Atlantique, ou du Sud-Est, comme les Bouches-du-Rhône, où dans les deux cas, plus de 30% des stations sont en rupture d'au moins un produit et plus de 20% des stations sont même complètement à sec, selon les données du gouvernement.

Au niveau national, 11,2% des stations-service sont en manque d'au moins un produit, un chiffre en recul par rapport à mardi (15,5%).

Deux raffineries conventionnelles sur six fonctionnent actuellement en France. Celles à l'arrêt peuvent cependant expédier leurs stocks par intermittence, selon les grèves.