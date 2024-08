Près de 2,5 millions de passagers sont passés par Brussels Airport en juillet

Brussels Airport a accueilli en juillet 2.450.771 passagers, soit le nombre le plus élevé en un mois depuis 2019, a indiqué vendredi l'aéroport. Cela représente aussi une hausse de 5% par rapport à juillet 2023.

Ces chiffres élevés s'expliquent principalement par le début des vacances d'été. Le nombre de passagers au départ était d'ailleurs plus important que celui des personnes à l'arrivée. Les voyageurs en transit représentaient 10% de l'ensemble des personnes ayant foulé les halls de l'aéroport bruxellois au mois de juillet. Les pays les plus visités ont été l'Espagne, la Turquie, la Grèce, l'Italie, l'Allemagne, le Maroc, les États-Unis, le Portugal, la France et le Royaume-Uni.

Au total, 19.212 mouvements de vol ont été comptabilisés au mois de juillet, soit une augmentation de 3% par rapport à la même période en 2023. Il y a eu environ 152 passagers par vol, ce qui représente un record absolu, affirme l'aéroport.