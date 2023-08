Prudente progression dans l'attente des chiffres de l'emploi US

Après cinq séances consécutives de baisse, l'indice BEL 20 repartait prudemment à la hausse vendredi matin, à l'instar de ses voisins européens et dans l'attente des chiffres de l'emploi américain, l'indice bruxellois regagnant 0,3% vers 11h en s'inscrivant à 3.728 points avec 16 de ses éléments dans le vert.

arGEN-X (449,90) pesait sur la tendance en reculant de 1,1% alors que cet écart se retrouvait à la hausse en Ageas (37,63) et Melexis (97,40), KBC (68,62) et AB InBev (52,23) s'appréciant de 1% chacune.

Solvay (103,50) et UCB (79,62) valaient 0,4% de plus que jeudi, Galapagos (39,07) progressant de 1,2%, Ackermans (156,40), Aedifica (62,10), Barco (20,94) et GBL (74,26) de 0,5%.