Quelque 300.000 bénéficiaires supplémentaires d'écochèques en un an

Le nombre de bénéficiaires d'écochèques a augmenté de 300.000 travailleurs en un an, pour atteindre la barre des 2,3 millions, se félicite mardi dans un communiqué Via, l'association des émetteurs de chèques. Le nombre d'entreprises qui les octroient a également augmenté, de 9,5% à 124.000.

Créés en 2009, les écochèques permettent aux entreprises d'allouer 250 euros par an au maximum à leurs collaborateurs, un avantage exonéré de cotisations sociales et d'impôt.

Les chèques, émis par quatre sociétés, peuvent être utilisés dans quatre catégories : produits et services écologiques, mobilité et loisirs durables, réutilisation, recyclage et prévention des déchets, et circuit court.