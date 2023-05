Sur la presqu'île de Giens, un projet contesté de digue pour protéger les salins de l'érosion

Des salins abritant une biodiversité exceptionnelle, une plage parmi les plus belles du monde et un double cordon littoral unique: ce paysage idyllique de la presqu'île de Giens, en Méditerranée française, est cependant menacé par l'érosion côtière dû au réchauffement climatique.

Le décor est assurément époustouflant: d'un côté la plage de l'Almanarre, classée parmi les plus belles du monde par le quotidien américain New York Times en 2018; de l'autre des salins hébergeant une flore et faune remarquables, notamment des flamants roses. Au milieu, la bande ouest du tombolo (NDLR: un cordon fin et fragile de sédiments reliant une île à un continent), un ruban de quatre kilomètres occupé par la "route du sel", une voie fermée à la circulation en hiver mais où jusqu'à 1.550 véhicules/heure roulent l'été.

Cette route, et la question de son maintien, concentrent dorénavant l'attention.

Car avec la hausse du niveau de l'eau liée au réchauffement climatique, elle subit chaque hiver depuis une quinzaine d'année des "coups de mer" toujours plus répétés, obligeant les autorités à déblayer le sable et réhabiliter la chaussée. Coût annuel pour la métropole et la mairie d'Hyères: 500.000 euros.