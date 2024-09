Teresa Ribera, l'experte du climat qui souhaite "verdir" la Commission européenne

Fortement pressentie pour un poste de commissaire européenne, la ministre espagnole de l'Ecologie Teresa Ribera s'est imposée ces dernières années comme une figure politique incontournable en Espagne et en Europe, grâce à son expertise environnementale et ses qualités de négociatrice.

Elle devrait hériter de l'un des principaux portefeuilles de cette nouvelle équipe, certains évoquant la concurrence ou la transformation économique. Avec, à la clé, l'ambition affichée d'accélérer la mise en oeuvre du "Pacte vert" européen, objet d'un intense bras de fer au sein de l'Union européenne.

Le but de Teresa Ribera, en cas de nomination, sera de "connecter le Pacte vert et la compétitivité", insiste son entourage, qui voit dans la transition écologique "le meilleur moyen de rendre l'industrie et le tissu productif de l'UE compétitifs".

Un objectif qui implique de la pédagogie. Cela passe par "plus de pragmatisme", pour "expliquer que les coûts" de l'inaction "seront à terme plus élevés", a assuré récemment au Financial Times cette ardente défenseure des énergies renouvelables, qui parle couramment l'anglais et le français.