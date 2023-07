Transport aérien: Royal Air Maroc veut quadrupler sa flotte

"La RAM va quadrupler sa flotte aérienne qui passera de 50 appareils actuellement à 200 appareils au cours des 15 prochaines années", selon un communiqué des services du chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

M. Akhannouch et le PDG général de la Royal Air Maroc (RAM), Hamid Addou, ont signé mardi à Rabat un contrat-programme d'investissement afin de répondre au plan de développement du tourisme qui vise à attirer 65 millions de visiteurs à l'horizon 2037. Cela représente environ six fois plus de visiteurs qu'aujourd'hui.