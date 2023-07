Un avion qui transportait Bart De Wever contraint de remettre les gaz à l'atterrissage

Un avion de la compagnie Brussels Airlines a dû interrompre mardi midi son atterrissage à Zaventem, car un véhicule se trouvait dans son chemin. À bord de l'appareil se trouvait une délégation anversoise de haut vol composée du bourgmestre, Bart De Wever, et de l'échevine du Port, Annick De Ridder, ainsi que le CEO du Port, Jacques Vandermeiren.

Le pilote du vol en provenance de Hambourg a repris de l'altitude alors qu'il était en phase d'atterrissage. Brussels Airport a confirmé qu'un véhicule d'entretien se trouvait peut-être trop près de la piste. "À aucun moment, il n'y a eu de danger pour les passagers. Les procédures de sécurité ont fonctionné et ont mené à un 'go around' (remise de gaz d'un avion en approche finale pour un nouveau tour de piste) de l'avion sur instruction du contrôle aérien", a-t-on expliqué.

L'aéroport va mener une enquête pour déterminer les causes de l'incident.