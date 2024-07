Un salon professionnel pour relancer l'agriculture biologique en Wallonie

La Wallonie a beau présenter un taux élevé (12,5%) de surface agricole consacré au bio, devançant notamment la Flandre, la France et l'Allemagne, elle a connu en 2023, pour la première fois en 20 ans, une baisse du nombre d'hectares dédiés à des cultures biologiques.

"Le bio demande plus de travail et plus de main-d'oeuvre alors que les prix des produits issus d'une agriculture conventionnelle se rapprochent de plus en plus de ceux bios", analyse Ariane Beaudelot, chargée de mission développement de filières chez Biowallonie. "Les exploitations qui ont à la fois du bio et du conventionnel sont les premières à renoncer au bio, mais celles qui se consacrent à 100% au bio s'inquiètent également."