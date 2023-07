Une centaine de bâtiments publics touchés en Île-de-France

Les émeutes ont engendré un coût d'au moins 20 millions d'euros pour les transports publics dans la première région de France, selon une estimation lundi d'Île-de-France Mobilités (IDFM), autorité régionale des transports.

Au total, 39 bus ont été brûlés en Île-de-France depuis le début des émeutes.

Les transports de surface d'Île-de-France, bus et trams, retourneront au dépôt au plus tard à 22H00 mardi, une heure plus tard que les jours précédents, "pour préserver la sécurité des agents et voyageurs", a indiqué IDFM.