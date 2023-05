Une entreprise limbourgeoise se lance dans la production de biogaz liquéfié

L'entreprise compte miser sur l'intérêt des secteurs allemand et néerlandais du transport et de la navigation, pleinement engagés dans l'écologisation de leur flotte, pour ce carburant de remplacement plus durable à destination des véhicules lourds. Selon Biogas Bree, le Biogaz liquéfié ne peut pas encore être livré sur le marché belge, faute de législation.

Le permis pour la centrale a été accordé et Biogas Bree prévoit que celle-ci soit opérationnelle en septembre 2024. Là, le biogaz sera d'abord converti en biométhane, puis liquéfié, ce qui permettra d'obtenir du bio-GNL. Le CO2 produit sera également capturé et stocké. L'investissement dans ce projet s'élève à 11 millions d'euros.