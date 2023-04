Une entreprise sur trois confrontée à un incident de cybersécurité

L'enquête du groupe télécom se base notamment sur la participation de plus de 250 CEO, responsables informatiques ou de la sécurité, d'entreprises belges, néerlandaises et luxembourgeoises.

Il en ressort que 32% des personnes interrogées ont été confrontées à un incident de cybersécurité au sein de leur organisation en 2022. Dans près de la moitié des cas, l'incident était lié à un acte intentionnel. Parmi ces cyberattaques, l'ingénierie sociale (comme le phishing) se taille la part du lion devant les "ransomwares" et "malwares" (virus, vers, chevaux de Troie...). Parmi les incidents de nature accidentelle, l'enquête pointe le plus fréquemment des activités non autorisées et des violations de données.