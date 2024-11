Voici pourquoi la nomination d'Elon Musk par Donald Trump pourrait faire exploser la valeur du bitcoin

Depuis le début de la semaine, le bitcoin tutoie les 90 000 dollars, un niveau jamais atteint qui suscite de nombreuses interrogations. Pour comprendre les raisons de cette envolée, il convient de rappeler ce qu’est réellement le bitcoin et pourquoi le contexte politique actuel aux États-Unis pourrait influencer son cours.

Le bitcoin : une monnaie virtuelle en plein essor

Le bitcoin est une cryptomonnaie, une monnaie virtuelle qui n’est pas émise par une banque centrale ni contrôlée par une institution financière. Elle est créée sur internet à partir de calculs mathématiques extrêmement complexes nécessitant des ressources informatiques importantes, un processus appelé le "minage". Ce caractère décentralisé attire de plus en plus d’investisseurs, séduits par son potentiel de gains et son indépendance vis-à-vis des institutions traditionnelles. Investir dans le bitcoin est en soi très simple : il suffit de se rendre sur une plateforme spécialisée et d’échanger des euros contre des bitcoins.