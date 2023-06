Voitures électriques: Stellantis développe sa marque de recharge

Free2Move Charge proposera aux entreprises et aux particuliers, clients ou non des marques du groupe, d'installer des bornes à domicile, où la majorité des recharges a eu lieu actuellement, et bientôt des systèmes permettant d'alimenter un bâtiment avec la batterie de la voiture (V2G).

"Free2move Charge GO" proposera également l'accès à un réseau de bornes publiques, avec des systèmes de réservation et des programmes de fidélité, à travers des partenaires, promettant, par exemple, un accès à la quasi-totalité des plus de 500.000 bornes européennes -- soit une offre similaire à celle du concurrent Volkswagen avec son application "We Charge".

Cette structure va "soutenir Stellantis dans sa forte stratégie d'électrification et devenir une extension naturelle des marques du groupe", a souligné dans un communiqué Ricardo Stamatti, vice-président de Stellantis.

"Ce sera la marque pour l'intégralité de notre écosystème de recharge et d'énergie", a-t-il détaillé lors d'une conférence téléphonique.