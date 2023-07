Volkswagen se lance dans le commerce d'électricité

Le numéro un des constructeurs européens et sa filiale Elli, qui gère les services de recharge du groupe, "sont la première entreprise automobile à avoir démarré aujourd'hui le négoce sur le marché allemand de l'électricité de la plus grande bourse européenne de l'électricité, EPEX Spot", indique un communiqué.

Ainsi, lorsque les prix de l'électricité sont bas et que les quantités d'énergie éolienne et solaire disponible sont importantes, de l'électricité sera achetée et chargée dans les batteries. Lorsque les prix sont élevés et que l'offre est rare, elle sera vendue et réinjectée dans le réseau.

Pour stocker ce courant, 28 systèmes de batteries et 38 modules de cellules de la petite citadine électrique E-Up de Volkswagen seront utilisés dans un premier temps.

L'idée est d'utiliser "les capacités de stockage croissantes des voitures électriques et des batteries dans le système énergétique et contribuer ainsi à la transition énergétique", explique Volkswagen