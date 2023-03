Wall Street conclut en hausse avant une décision monétaire de la Fed

L'indice Dow Jones a avancé de 0,98% à 32.560,60 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a grimpé de 1,58% à 11.860,11 points et le S&P 500 de 1,30% à 4.002,87 points.

La Bourse de New York a conclu en hausse mardi, à la veille d'une décision monétaire de la Fed, tandis que les tumultes bancaires se sont calmés, laissant place à un rebond des titres de banques régionales.

Les investisseurs ont semblé encouragés par les propos de la secrétaire au Trésor Janet Yellen devant l'Association des banquiers américains (ABA).

"La situation se stabilise. Et le système bancaire américain reste solide", a dit la ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden. "Des actions similaires" aux prêts accordés rapidement aux banques après la déconfiture de Silicon Valley Bank et Signature Bank "pourraient être justifiées si les petites institutions subissent des ruées sur les retraits qui présentent un risque de contagion", a-t-elle indiqué.

"Les autorités américaines étudient les moyens d'étendre temporairement la couverture par la FDIC (le régulateur bancaire) des dépôts au-delà du plafond actuel de 250.000 dollars", a affirmé Art Hogan de B. Riley Wealth Management.